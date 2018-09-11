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(Görüntülü) Denizin ortasında mahsur kaldılar

Cavit AKGÜN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, kiraladıkları deniz bisikletinin rüzgar nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde mahsur kalan 4 tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

11 Eylül 2018 20:05

Cavit AKGÜN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde, kiraladıkları deniz bisikletinin rüzgar nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde mahsur kalan 4 tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Aydın\'ın turistik ilçesi Didim\'e tatile gelen Batuhan S. (19), Abidin Sertaç P. (23), ağabeyi Murat P. (29) ve Sezer K. (25), saat 12.00 sıralarında, kiraladıkları deniz bisikletiyle suda açıldı. Gençlerin bulunduğu deniz bisikleti, bir süre sonra rüzgar ve dalga nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Altınkum açıklarında mahsur kalan tatilciler, telefonla Sahil Güvenlik\'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı\'na ait TCSG-31 botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekibi, deniz bisikletinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Batuhan S., Abidin Sertaç P., Murat P. ile Sezer K., Sahil Güvenlik botuna alınarak, Didim\'deki marinaya getirildi.

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