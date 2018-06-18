(Görüntülü) Denize atlayıp yaşamına son verdi

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA(DHA) ANTALYA\'da elbiseleriyle denize atlayan ve üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki erkek, yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki Atatürk Parkı\'nda meydana geldi. Parkta falezlere gelen 50-55 yaşlarında bir erkek, uzun süre çevresini izledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi tarafından sudan çıkartılıp Kaleiçi Yatlimanı\'na getirine adamın öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, ölen kişinin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.