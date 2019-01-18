(Görüntülü) Denizden toplanan doğal taşlarla balıklar için resifler yaptılar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, körfezde yeni tip habitat oluşturmak ve mevcut balık popülasyonunu artırmak için Marmaris Çevrecileri Derneği tarafından denizden toplanan doğal taşlardan kıyıya 30 metre mesafede setler yapılarak ve iskele atları doldurularak resifler oluşturuldu. Resif çalışmaları sırasında denizden 15 ton da çöp çıkartıldı. Marmaris Çevrecileri Derneği, Marmaris Körfezi\'nde, balıkları korumak ve popülasyonunu artırmak için geçen yıl kasım ayı ortasında 150 günlük çalışma raporu hazırladı. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, derneğin üyesi 7 gönüllü dalgıç, Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Tuncer Mustafa Uysal ile İçmeler Mahallesi\'nden başlayarak denizledeki kıyıya yakın yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda 50 gün boyunca, 25 kamyon taş topladı. Toplanan bu taşlarla, sahildeki iskelelerin altları ile kıyıya 30 metre mesafede yapay resifler oluşturuldu. Tamamen denizden çıkartılan doğal taşlardan oluşturulan resif çalışmaları kapsamında sudan çıkartılan toplanan 15 ton çöp de imha edilmek üzere Marmaris Katı Atık Depolama Alanı\'na gönderildi. Mayıs ayının ilk haftasına kadar ilçe merkezinde, balıkları korumak ve popülasyonunun artmasını sağlamak amacıyla sahil şeridinde yapay resif oluşturma çalışmalarına devam edileceği bildirildi. HEM ÇÖPLERİ TUTUYOR HEM DE RESİF OLUYOR Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, \"Son 20 yılda dünya çapında suni resifler artışa geçti. Fakat, bizler üyelerimizle birlikte tamamen denizden çıkartılan doğal taşlarla bunu yapmaktayız. Derneğimize üye dalgıç arkadaşlarımız deniz kıyısı ve kıyıdan 20 metre açıktan çıkardıkları taşları iskele altına yerleştiriyor. Ayrıca sahilden 30 metre mesafede bu taşlarla setler oluşturularak dalgalarla gelen çöpler engelleniyor hem de balıklar için resif oluşturuluyor. Bu oluşturduğumuz resifler, deniz ortamındaki canlılara barınma, beslenme ve üreme alanı sağlayacak. Ayrıca çevre kirliliği başta olmak üzere aşırı avlanma gibi nedenlerle balıkçılık kaynaklarında gözlenen bozulmaların önlenmesi, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kaynakların yönetimine ilişkin katkılar sağlayacaktır. Kısıtlı imkanlar nedeniyle 150 günlük çalışma programımızın üçte birini tamamlayabildik\" dedi. BALIK POPÜLASYONU ŞİMDİDEN ARTTI Projeye destek veren Marmaris\'teki bir dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Tuncer Mustafa Uysal da, \"50 günlük bir çalışma kapsamında hem kıyı deniz temizliği hem de balıkların üremesi ve gelişmesi için tamamen denizden çıkardığımız taşlarla yuvalar yapıldı. 50 gün boyunca sabah saat 09.30 ile 16.30 arasında zor şartlarda bu çalışmalar yapıldı. Marmaris Körfezi\'nin dibinin çamurlu olması nedeniyle balıkların üremesi ve yuva yapması zordu. Denizden çıkardığımız doğal taşlardan yaptığımız balık yuvaları deniz canlıları popülasyonunu artırdı. Yaptığımız gözlemlerde oluşturduğumuz resiflerde, körfezde az görülen kefal, çipura, lambuka ve lahos balık türlerinde artış olduğunu gördük\" diye konuştu.