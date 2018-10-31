(Görüntülü) Denizden çıkmayan kaçak midye avcılarına biber gazlı müdahale

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Körfezi\'nde denizden kaçak midye toplayan 7 kişi, zabıta ve polis ekiplerinin kovalamasıyla yakalandı. Polis, denizden çıkmak istemeyen midye avcılarının üzerine köprünün üstünden biber gazı sıkarken, kaçak avcılara kişi başı 1322 TL ceza kesildi. İzmit Körfezi\'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, Kuş Cenneti\'nin bulunduğu alanda midye avlayanları karaya çıkmaları konusunda uyardı. Ancak üzerlerinde dalgıç kıyafetleri olan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları, midye avcılarını denizden çıkarmaya çalıştı. Polis ise köprünün üzerinden kaçak avcıların üzerine biber gazı sıktı. Denizde yaklaşık 1 saatlik kovalamacayla N.Y., K.E., L.K., İ.P. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yakalandı. \'BİZ VATANA, MİLLETE HAYIRLI İNSANLARIZ\' Midye toplayan K.E., \"Biz midye toplamıyoruz, balık tutuyoruz. Ele geçirilen midye malzemeleri başkalarına ait. Öyle şeyler yapmayız biz. Biz vatana, millete hayırlı insanlarız\" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne götürülen midye avcılarına, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, kişi başı 1322 TL ceza kesildi.