(Görüntülü) Denizde kaybolan kardeşi için gözyaşı döktü

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir(19) kayboldu, arkadaşı Gökhan Korkmaz son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kayıp gencin ağabeyi Ferman Taşdemir, deniz polisinin botla yaptığı aramayı gözyaşları içinde izledi.



Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Hayrettin Taşdemir, vatandaşların dalgalı olduğu için girmemesi yönünde uyarıda bulunduğu denize girdi. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ile yüzen Hayrettin Taşdemir, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Hayrettin Taşdemir\'i sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hayrettin Taşdemir, tüm çabalara rağmen suda gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Deniz polisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait römorklar denizde arama çalışması yaptı. Taşdemir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.



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Ağabeyi Ferman Korkmaz, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kardeşinin bulunmasını isteyen Ferman Korkmaz, cep telefonuyla Ağrı\'da bulunan ailesini arayarak kardeşinin denizde kaybolduğunu söyledi. Hayrettin Korkmaz\'ın ağabeyi ve arkadaşıyla 1 ay önce inşaatlarda çalışmak için Ağrı\'dan Zonguldak\'a geldikleri öğrenildi. Ekipler, Hayrettin Taşdemir\'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.