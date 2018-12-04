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(Görüntülü) Denizde cesedi bulundu

    Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde Murat İpekişen'in (18) denizde cesedi bulundu

04 Aralık 2018 12:31

 

 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde Murat İpekişen\'in (18) denizde cesedi bulundu.

Konak\'ta, bugün saat 07.00 sıralarında işe gidenLERvatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye binasının karşısında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği fark edip, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişiyi bota alıp karaya çıkardı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Murat İpekişen\'e ait olduğu tespit edildi. Murat İpekişen\'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Murat İpekişen\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını incelemeye aldı.

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