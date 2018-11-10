(Görüntülü) Deniz altındaki anmada ilginç görüntü

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- ATATÜRK\'ün ölüm yıl dönümü için Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde dalış yapan dalgıç ve su altı fotoğraf sanatçısı Dr. Rüştü Kirman, deniz altında Atatürk posterli Türk bayrağı açtı. O sırada, orada yuva yapmış bir balığın bayrak fonunda oluşturduğu görüntü dikkat çekti. 10 Kasım nedeniyle Atatürk ve bayrak temalı fotoğraflar çekmek isteyen dalgıç ve su altı fotoğraf sanatçısı Dr. Rüştü Kirman\'ın objektifine takılan bir balık ilginç görüntü oluşturdu. Sıklıkla daldığını söyleyen Kirman, \"Burası 5 yıldızlı bir otelin önündeki alan. Özel günde fotoğraf çalışması yapmak istedim. Atatürk ve Türk bayrağı motifli fotoğraf çekmeye çalışırken, bir horozbina balığı ortaya çıktı. Muhtemelen iskeleden düşen şemsiye borusunun içinde yuva yapmış. O balığı özel objektiflerle görüntülerken, fondaki bayrak ile güzel bir kadraj oluşturdu. Balık sanki 10 Kasım olduğunu biliyor gibi boruya tırmandı. Yuvaya girdikten sonra ise görüntüsüyle saygı duruşunda durur gibiydi. Tesadüfün bu kadarı deyip, bu anları ölümsüzleştirdim\" dedi.