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(Görüntülü) Demiri kırıp eve giren hırsızlar yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, demir şebekesini kırdıkları eve girip televizyon ve tıraş makinesi çalan 1'i çocuk 3 hırsız yakalandı

20 Haziran 2018 13:34

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, demir şebekesini kırdıkları eve girip televizyon ve tıraş makinesi çalan 1\'i çocuk 3 hırsız yakalandı.

Olay,Yüreği İlçesi Tahsilli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Y., (25) Mehmet Ö., (20) ve M.A.D., (17) evin demir şebekesini kırarak içeri girdi. Televizyon ve tıraş makinesi çalan zanlılar kaçtı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip 3 hırsızın kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan zanlılardan Mehmet Ö. ve M.A.D. yakalandı. Mehmet Ö., sorgusunda suçunu kabul edip, Fırat Y.\'nin kendisinden yardım istemesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini söyledi.

Mehmet Ö. ve M.A.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Polis, Fırat Y.\'yi yakalamaya çalışıyor.

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