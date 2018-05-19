(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor'a aile desteği

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor\'un teknik heyet ve futbolcu aileleri çektiği video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Teknik heyet ve futbolcuların aileleri, çektikleri videolar ile takımın bu sezon ligde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti. 1 yıllık aranın ardından Süper Lig\'e yeniden şampiyon olarak yükselen ve ligde büyük başarı gösteren Demir Grup Sivasspor\'a ailelerinden destek geldi. Teknik heyet ve futbolcuların eşlerinin, çocuklarının ve arkadaşlarının çektiği videolardan oluşan 5 dakikalık tebrik videosu takımın Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi futbolculara izletildi. Futbolcuların video izlerken kahkahaya boğulduğu gözlendi. Demir Grup Sivasspor\'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video büyük beğeni topladı.