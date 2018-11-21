(Görüntülü) DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliyede

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye\'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı belirlenen, örgütün sözde \'üst düzey emiri\' A.G. ile eşi D.B.G., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Trabzon\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen eve yapılan baskında, DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 2 kişi, dün yakalandı. Eşi D.B.G. ile gözaltına alınan A.G.\'nin, Suriye\'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı, örgütün sözde \'üst düzey emiri\' konumunda olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 cep telefonu, üzerinde Arapça yazıların olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi. Çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyuldu.



DEAŞ\'ın sözde \'üst düzey emiri\' A.G. ile eşi D.B.G., emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.