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(Görüntülü) DEAŞ'ın sağ elini kestiği hırsız yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - IRAK'ta hırsızlık yaptığı için terör örgütü DEAŞ tarafından sağ eli kesilen, sığınmacı olarak geldiği Sakarya'da da 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S

15 Mayıs 2018 20:10

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - IRAK\'ta hırsızlık yaptığı için terör örgütü DEAŞ tarafından sağ eli kesilen, sığınmacı olarak geldiği Sakarya\'da da 3 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.J.M. yakalandı. S.J.M. adliyeye sevk edilirken kesik olan elini gizlemeye çalıştı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı\'nda 2 evden cep telefonu, tablet ve para çalınması ile bir iş yeri hırsızlığı olayını Irak uyruklu S.J.M.\'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bolu\'dan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle arandığı belirlenen S.J.M., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye\'ye gelmeden önce Irak\'ta da hırsızlık yaptığı için sağ eli iddiaya göre terör örgütü DEAŞ tarafından kesilen S.J.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.J.M. adliyeye sevk edilirken kesik elini gizlemeye çalıştı.

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