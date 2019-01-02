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(Görüntülü) DEAŞ şüphelilerinin evinden örgütsel fotoğraflar çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y

02 Ocak 2019 18:54

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.\'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Fransa\'dan Türkiye\'ye gelip, kente yerleşen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Murat Y. ve beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.\'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yılbaşı eylem arayışında olabileceği değerlendirilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Y., sevk sırasında \"Allah\'ın şeriatı tüm kainata hakim olacak, kafirler istese de istemese de\" diye bağırdı.

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