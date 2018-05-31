(Görüntülü) Dayakçı kocaya kafa atan temizlik görevlisi olay anını anlattı

Temizlik görevlisi Emre Derebaşı: \"Herkes bakıyordu. Ben vicdanımın sesini dinleyerek müdahale ettim. Yine aynı durum yaşansa tekrar müdahale ederdim\" Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Kağıthane\'de eşine şiddet uygulayan kişiye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı “Herkes bakıyordu. Ben vicdanımın sesini dinleyerek müdahale ettim. Yine aynı durum yaşansa tekrar müdahale ederdim\" dedi. Kağıthane\'de Merkez Mahallesi\'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Nevin T.\'ye cadde ortasında şiddet uygulayan eşi Mehmet T\'ye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı (31) olay anını anlattı. \"KADININ İMDAT ÇIĞLIKLARINI DUYDUM\" Yaklaşık 6 aydır Kağıthane Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten evli ve 2 çocuk babası Emre Derebaşı “Kendi mıntıkamı kontrol ederken bir kadının bağrışmalarını, imdat çığlıklarını duydum. Sese doğru baktığımda şahıs elindeki bir cisimle bayana vurduğunu gördüm. Elindeki cismi sopa zannederek koşarak müdahalede bulundum. Ben olaya baktığımda kadına kimse yardımda bulunmuyordu. Ben yardım etmek istedim. Ben kadına yadım ettikten sonra diğer vatandaşlar da yardıma geldi. Ancak olay öncesinde kimse müdahalede bulunmadı\" dedi. \"KENDİSİNE MÜDAHELE ETTİĞİM KİŞİ BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU\" Müdahale ettiği kişinin kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Derebaşı, \" Gözaltına alınmadım, ifademe başvuruldu. Karakola giderek ifademi verdim. Müdahalede bulunduğum kişi benden şikayetçi olmuş. Eşine vurmamış. Karısını darp etmediğini ve karısının kendisini numaradan yere attığını benim de ona bilerek vurduğumu iddia ederek benden şikayetçi olmuş ve bu şekilde ifade vermiş\" dedi. \"BİR DAHA AYNI OLAY OLSA YİNE MÜDAHALE EDERİM\" Amacının sadece kadını korumak olduğunu söyleyen Derebaşı, “Annem 4 yaşında vefat ettiği için bayanı da o şekilde gördüğüm için müdahale etmek istedim. Bir daha olsa aynı şekilde bir daha müdahale ederim. Şiddete şiddetle karşılık vermek benim de tavsiye ettiğim bir şey değil ama ben elindekini sopa zannettiğim için kendisine o şekilde müdahalede bulundum. Benim amacım sadece kadını kurtarmaya yönelikti. O elindeki sert bir cisim olduğunu düşündüm. Kadına zarar verebileceğini hatta kadının beyin kanaması geçirebileceğini düşündüm. Bir an önce kadına müdahale etmek istedim\" diye konuştu. \"OLAYDAN SONRA HERKES BENİ TEBRİK ETTİ\" Yaşanan olayın ardından tanıdıklarından olumlu tepkiler aldığını anlatan Derebaşı insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Derebaşı, “Olaydan sonra herkes iyi tepkilerde bulundu. Müdürlerim, amirlerim ve arkadaşlarım herkes tebrik etti. Yanımda olduklarını ilettiler. Biz bunu tamamen insanlık adına yaptık. Reklam olsun ünlü olalım diye yapmadık. Biz sadece kadını kurtarmak ve insanlık görevimizi yaptık\" dedi. \"OLAYIN BU KADAR ETKİ UYANDIRACAĞINI DÜŞÜNMEDİM\" Olayın kısa sürede büyük etki yaptığını anlatan Derebaşı, “Ben olayın bu kadar etki uyandıracağını düşünmedim. Ben o an hislerime kapıldım. Ya kadını kurtaracaktım ya da diğer vatandaşlar gibi sırtımı dönüp gidecektim. Ben burada vicdanımın sesini dinledim. Müdahale etme tarafım ağır bastığı için müdahale ettim. Kadınlara karşı şiddete kesinlikle sessiz kalmamayız\" diye konuştu. \"KADIN \'BENİ ÖLDÜRECEK \'DİYE BAĞIRIYORDU\" Olay anında Emre Derebaşı\'nın yanında bulunan Yunus Emre Bilgili ise şöyle konuştu: Ben arkadaşımla beraberdim. Arkadaşım \'bir kadını dövüyorlar\' dedi. Adamın elinde bir cisim vardı. Kadın yere düşünce biz de koşarak müdahale ettik. İnsanlar sadece izlemekle yetiniyordu. Kadın \'İmdat polis yok mu beni öldürecek\' diye bağırıyordu. Biz de çağrılara karşı sessiz kalmadık ve müdahale ettik.