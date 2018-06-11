(Görüntülü) Davutpaşa'da yanan fabrika binasının bir kısmı çöktü

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.