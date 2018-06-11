T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Davutpaşa'da yanan fabrika binasının bir kısmı çöktü

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

11 Haziran 2018 19:35

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Kamera Yılmaz BEZGİNDHA Davutpaşa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24