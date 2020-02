(Görüntülü) Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Damal ilçesinde \'doğal mucize\' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı. Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi\'nden izlenebiliyor. Yaklaşık 1 aydır gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, önceki gün havanın güneşli olması nedeniyle uzun bir aradan sonra görülmeye başladı. Bunu fırsat bilenler, Atatürk\'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekti. Atatürk\'ün dağa yansıyan silüetini görmek için Ardahan\'a geldiğini söyleyen Özgür Murat Taştan, \"Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında çıkması bizleri onurlandırıyor. Bu olağanüstü mucizeyi görmeye herkesi davet ediyoruz\" dedi. Öte yandan silüeti izlemeye gelenler bol bol öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını ve herkesin görmesini istediklerini söyledi. Damal ilçesinde 1995\'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde \'Atatürk\'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri\' düzenleniyor. SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI? Atatürk silüeti ilk olarak 1954\'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı\'na gönderildi. Damal İlçesi\'nde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde \'Atatürk\'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri\' düzenleniyor.