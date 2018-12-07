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(Görüntülü) D100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

D100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

07 Aralık 2018 13:09

D100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR\'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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