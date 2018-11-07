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(Görüntülü) D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı

Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA) - D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi

07 Kasım 2018 12:30

Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA) - D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi. Yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.

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