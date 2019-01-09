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(Görüntülü) D-100 Karayolunu kilitleyen kaza: 4 araç birbirine girdi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

09 Ocak 2019 15:44

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

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