(Görüntülü) Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (3)

SU ABONELİĞİNİ YAPMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ Konya\'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz\'a (45) yönelik silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan beyaz eşya satan Bahattin Y.\'nin (46), araziye yaptığı ev için belediyeye su aboneliği için müracaatta bulunduğu; ancak o bölgede şebeke hattı olmadığından aboneliği gerçekleşmediği ve bu nedenle de Başkan Oğuz ile daha önce tartıştığı ileri sürüldü. Polisteki sorgusu süren Bahattin Y.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında da tüfeklerle çektirdiği fotoğrafı yayınlaması dikkat çekti. Tedavi altına alınan ve her iki bacağından da yaralanan Oğuz\'un, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.