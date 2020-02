(Görüntülü) Cumhuriyet Kupası'nı 'Taykut' isimli atıyla Halis Karataş 10'cu kez kazandı

Ercan ATA - ANKARA / DHA Cumhuriyetin 95\'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 3+ yaşlı safkan Arap atlarının katıldığı Cumhuriyet Kupası ve 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu\'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Akarca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ\'ın da izlediği 1 milyon 390 bin TL ödüllü kupada 16 Arap atı yarıştı. 1600 metrede yapılan Cumhuriyet Kupası yarışını Serkan Yıldızhan\'ın sahibi olduğu Taykut isimli atıyla 10\'uncu kez Halis Karataş kazandı. Koşu sonrasında düzenlenen törenle Halis Karataş, Cumhuriyet Kupası\'nı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu\'nun ellerinden aldı. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI\'NI \'FINESSE\' İSİMLİ ATIYLA SELİM KAYA KAZANDI 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu\'nu ise Ergun Kalabak\'ın sahibi olduğu, Selim Kaya\'nın jokeyliğini yaptığı, \"Finesse\" isimli at kazandı. Ankara 75. Yıl Hipodromu\'nda, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. Birinciye 865 bin lira verildiği toplam 1 milyon 470 bin 500 lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Selim Kaya\'nın yaptığı \"Finesse\" isimli at, 2.34.73\'lik derecesiyle birinci oldu. Koşuda Ahmet Çelik\'in bindiği \"Peri Lina\" adlı at 2.35.28\'lik derecesiyle ikinci, jokeyliğini Özcan Yıldırım\'ın yaptığı \"Runner Bull\" isimli at ise 2.35.29\'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Yarışın ardından düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atın sahibi Ergun Kalabak\'a kupasını, antrenörü Yasin Demirkıran ve jokeyi Selim Kaya\'ya da şiltlerini takdim etti.