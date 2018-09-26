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Dünya

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun New York temasları

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73

26 Eylül 2018 12:21

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York\'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York\'taki resmİ temasları kapsamında birçok devlet başkanı ile görüştü. BM Genel Kurulu\'na hitap ettikten sonra Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in New York\'ta bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra BM\'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başkakanı Alexis Çipras, Dunya Saglık Orgutu Genel Dırektoru Tedros Adhanom, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. BM\'deki temaslarını tamamladıktan sonra New York\'ta kalmakta olduğu otele dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel girişinde Türk vatandaşlarıyla bir süre ayaküstü konuştu. Erdoğan, bu sırada kendisini karşılayanlar arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç\'ın oğlu Sarper\'i de sevdi. Erdoğan\'ın, bugün de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Musevi Toplumu temsilcileri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, daha sonra Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı\'da konuşması ve ardından New York\'tan ayrılarak resmi temaslar için Almanya\'ya geçmesi öngörülüyor.

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