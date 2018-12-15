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(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açacağı Esenler Millet Bahçesi ve taş caminin havadan görüntüleri -2

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - İSTANBUL(DHA) ESENLER Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın yapılacak

15 Aralık 2018 15:17

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - İSTANBUL(DHA) ESENLER Atışalanı\'ndaki Metris Kışlası\'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan Esenler Taş Camii açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılış için çalışmaların hızla sürdüğü bahçe ve caminin son hali havadan da görüntülendi.

METRİS KIŞLASININ YERİNE YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı\'ndaki Metris Kışlası\'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ilave park alanları ile 240 bin metrekare büyüklüğünde. Bu oran ile  İstanbul\'un en büyük millet bahçelerinden biri olan bahçe aynı zamanda TSK\'dan devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olma özelliği de taşıyor. Bahçenin içinde, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları, sosyal etkinlik alanları, gölet, kütüphane,  gençlik merkezi, meyve bahçeleri, kıraathaneler ve bir cami bulunuyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 10 kişinin de anılarının yaşatılacağı park, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla hizmete girecek. 

İLK TAŞ CAMİ

Aynı gün açılışı yapılacak bir başka yapı da Esenler Belediyesi ve Bahçelievler Hak Vakfı\'nın katkıları ile 600 metrekare alana inşa edilen Hacı Emsal Avcı Taş Camii.  Bin 500 kişi kapasiteli bu cami  Cumhuriyet tarihinin tamamı taş işçiliğiyle yapılan ilk camisi olma özelliğini de taşıyor.  Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi\'ndeki son hazırlıklar ve Hacı Emsal Avcı Taş Camii\'nin son hali DHA kameraları tarafından havadan da görüntülendi. 


 

 

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