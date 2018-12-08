(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mektup' telefonu

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan\'ın \"burs\" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.