(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü (3)

PORTEKİZ (DHA) - G-20 Liderler Zirvesi\'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.