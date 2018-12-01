T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü (3)

PORTEKİZ (DHA) - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi

01 Aralık 2018 21:14

PORTEKİZ (DHA) - G-20 Liderler Zirvesi\'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PORTEKİZ DHAG20 Liderler ZirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı PutinGörüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovDışişleri Bakanı Mevlüt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24