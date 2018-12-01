(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü (3)
PORTEKİZ (DHA) - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi
01 Aralık 2018 21:14
PORTEKİZ (DHA) - G-20 Liderler Zirvesi\'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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