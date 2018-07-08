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(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NUMAN KURTULMUŞ'UN KIZININ NİKAH TÖRENİNE KATILDI(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE) 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu

08 Temmuz 2018 02:19

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Ayşe Kurtulmuş\'un nikah şahitliğini Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca evlilik cüzdanını da Ayşe Kurtulmuş\'a verdi.

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