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(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Ozan URAL / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı

17 Eylül 2018 02:26

Ozan URAL / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. 

 

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