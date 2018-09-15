(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu 

Mehmet İLKAY ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte akrabası Ali Erdoğan\'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç\'ın düğününe katıldı. Akşam saatlerinde Ankara\'dan İstanbul\'a gelen Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç\'ın düğün törenine eşi Emine Erdoğan ile geldi. Çiftin nikah şahitliğini, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yaptı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.