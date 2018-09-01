T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününe katıldı

Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Akın ÇELİKTAŞ-Yılmaz BEZGİN/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la

01 Eylül 2018 12:50

Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Akın ÇELİKTAŞ-Yılmaz BEZGİN/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) dünya evine girdi. Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, sanat, siyaset ve iş dünyasındab camiasından isimler, çiftin yakınları katıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetTİFTİKÇİAkınBEZGİNİstanbulDHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanınAK Parti Ankara Milletvekili AliArslanAli Zeki SaruhanınKübra SaruhanlaSarayıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanTBMM Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24