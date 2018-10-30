(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gökçek'in adaylığı) İsimler üzerinden spekülasyona girmeyi doğru bulmam

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek\'in MHP\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: \"İsimler üzerinden spekülasyona girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim 94\'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bugüne kadar böyle geldik böyle gideceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Seçim süreci içindeyiz yerel seçimlerin nasıl yapılacağı bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından alınıyor. Gerekli değerlendirmeleri başkanlığımız yapar\"