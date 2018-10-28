(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul (DHA) - SURİYE konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \"Esed\'in Suriye\'deki yeri ne olacak?\" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:



\"Her şeyden önce buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed\'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. Suriye halkı kararı verecektir. Bize göre Esed, 1 milyona yakın insanı katletmiş bir insandır. Şu ana kadar yaşanan durumlar ortadadır. Hala oradaki katliamlar devam etmektedir. İnşallah bu süreç son bulmuş olur. Suriye\'deki insanlar hayatlarına rahat devam eder\"