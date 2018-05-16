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(Görüntülü) ÇÜ Senatosu'ndan ABD ve İsrail'e kınama mesajı

ADANA,(DHA)Adana'da Çukurova Üniversitesi Senatosu, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından, Filistin halkının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşüne İsrail askerlerince yapılan silahlı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı

16 Mayıs 2018 14:47

ADANA,(DHA)Adana\'da Çukurova Üniversitesi Senatosu, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından, Filistin halkının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşüne İsrail askerlerince yapılan silahlı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından yayınlanan kınama mesajında, Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. İşgalci İsrail ve hamisi ABD yönetimleri Ortadoğu\'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü uygulamakta ve insanlık suçu işlemektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde barbarca yapılan bu katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz denildi.

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