(Görüntülü) Çorum'da toprak kayması: 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, yağmur drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaralandı. Olay, Çorum’un Kunduzhan Mahallesi Meydan Cami yakınlarında meydana geldi. Özel bir şirket tarafından kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Üç metre derinliğindeki çukurda çalışma yapan işçilerden Şuayip Özbaş ve Selman Gümüş toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen işçiler sağlık ekipleri, İtfaiye ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kazma ve kürek kullanılarak kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan iki işçinin de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.