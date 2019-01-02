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(Görüntülü) Çorum'da buz sarkıtı temizliği

ÇORUM?da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor

02 Ocak 2019 20:26

ÇORUM?da soğuklar nedeniyle çatıların kenarında oluşan buz sarkıntıları itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor. 
Kentte etkili kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Gazi Caddesi ve Yavruturna Mahallesi, Kulaksız sokakta tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırarak temizlemeye başladı. İtfaiye aracı merdiveni aracılığı ile itfaiye eri tarafından kırılan buzlar tehlike oluşturmaktan çıkarıldı. 

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GelenGazi CaddesiYavruturna Mahallesi Kulaksız
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