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(Görüntülü) Çorum'da 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ve 10 ton buğday kül oldu

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları yandı

26 Eylül 2018 12:12

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları yandı. Yangın, akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bölükbaş’a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bu esnada yangın, evin yanındaki Ali Bölükbaş’a ait eve de sıçradı. Ardından alevler kısa sürede her yere yayıldı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları küle döndü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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