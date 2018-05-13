(Görüntülü )Corbyn: Ülkemizde artık esas bir değişim vakti geldi

Celal Sönmez / Londra, 12 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da İşçi Sendikaları Kongresi’nin (TUC) düzenlediği yürüyüşte konuşan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık’ta değişim vakti olduğunu vurgularken, İşçi Partisi’nin iktidara geldiği takdirde işçilere \'daha fazla güç\' vereceğini söyledi. TUC tarafından düzenlenen ve asgari ücretin arttırılması, sıfır süreli sözleşmelerin yasaklanması, Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) daha fazla ödenek ayırılması, eğitim ve diğer çeşitli halk hizmetlerinin talep edildiği yürüyüşe İşçi Partisi Lideri Corbyn de dahil olmak üzere çeşitli sendika üyeleri, barış kampanyacıları ve politikacı katıldı. Asgari ücretlerin 2008 ekonomik krizinden öncesine göre bile daha düşük olduğu, Birleşik Krallık genelindeki üç milyon çalışanın sıfır süreli sözleşme yapmak durumunda kaldığı ve halka hizmet eden işçilerin sekiz yıldır makul bir zam almadığının protesto edildiği yürüyüşe katılan Corbyn, şöyle konuştu: “Bizim İşçi Partisi olarak bütün hedefimiz güçlü olanla mücadele etmek ve güçsüz olanı savunmaktır.\" “Yalnızca bireysel çalışanların değil tüm sektörlerdeki bütün çalışanların, kendi endüstrilerinde en iyi anlaşmayı yapmalarını istiyoruz. Neden bar çalışanları ve garsonlar da Londra otobüs şoförleri gibi birbirine destekleyip organize olmasın ki? Ülkemizde artık esas bir değişimin vakti geldi.”