(Görüntülü) Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı Atar Glütensiz yiyecekler çok pahalı

Ergün AYAZ-KAMERA UĞUR AYDIN İZMİT(Kocaeli),(DHA) Kocaeli Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, çölyak hastalarının zor şartlar altında yaşadığını belirterek, Glütensiz yiyecekler çok pahalı. Bizim ürünlerimiz, normal ürünlere göre 10-15 kat daha pahalı. Çölyak hastaları için yiyeceklerin daha uygun fiyatlarda satışa sunulmasını istiyoruz dedi. Bağışıklık sisteminin bazı tahıllarda bulunan \'Glüten\' e tepki göstermesi sonucu bağırsaklarda hasar oluşmasına neden olan çölyak hastalığının her 100 kişiden 1\'inde görüldüğünü söyleyen Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, Çölyak ince bağırsak hastalığıdır. Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glüten adlı proteine karşı ömür boyu hassasiyettir. İnce bağırsakla sınırlı kalmaz, tüm sistemleri de etkileyebilir. Çocukluktan erişkinliğe her yaşta görülebilir. Her 100 kişiden 1 kişi çölyak tanısı almıştır yada tanı almayı beklemektedir. Belirtileri arasında uzun süreli ishaller, karın ağrısı, kansızlık, B12 vitamini düşüklüğü, D vitaminleri, folik asitler çocuklarda özellikle boy kısalığı, karnın öne doğru şişmesi, kansızlık, kemik erimesi ve kesinlikle tekrarlayan hanımlarda da düşüklerdir dedi. ÖMÜR BOYU GLÜTENSİZ DİYET YAPIYORLAR Çölyak hastalarının bir ilacı bulunmadığını ve hayatları boyunca diyet yapmaları gerektiğini belirten Atar, Bu hastalığın tek tedavi yöntemi ömür boyu diyettir. Hasta demiyoruz bizim bir ilacımız yok. Bizim tedavimiz ömür boyu glütensiz diyettir. Devlet çölyak hastalarının yaş grubuna göre, şu anda 78.5 lira ile 108.5 lira arasında değişen fiyatlarda, hesaplarına para yatırarak destek oluyor. Bu paraları da glütensiz gıda almakta bireyler kullanıyor. Glütensiz yiyecekler çok pahalı. Bizim ürünlerimiz, normal ürünlere göre 10-15 kat daha pahalıdır. Hasta olmayan bir vatandaşın 50 kuruşa aldığı çubuk krakeri, biz 11.5 liraya alırız. Normalde ekmek 1,25 TL ise biz 7-10 lira değişken fiyatlara göre alırız. Tabi ki anneler genelde bunu evde yapmayı tercih ediyorlar ki, ekonomik olarak biraz daha tutumlu olmaları açısından. Biz Kocaeli\'nin biraz daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Eğer ekonomik durumunuz varsa iki tane glütensiz ürün satan işletmemiz var. Bu iki işletmeye de gidip buralarda yemek yeme şansını bulabiliyoruz. Çölyak hastalığı bulaşıcı değildir. Çölyak genetik geçişli bir hastalıktır. Çölyak hastaları için yiyeceklerin daha uygun fiyatlarda satışa sunulmasını ve bu kişilere yönelik lokanta sayısının arttırılmasını istiyoruz diye konuştu. YİYECEKLERİMİZİ YANIMIZDA TAŞIYORUZ Çölyak hastası olması nedeniyle çok zorluklar çektiğini söyleyen Gamze Kara, Doktora gittiğimde, doktor çölyak hastası olduğumu ve bununla yaşamam gerektiğini söyledi. İlk başlarda çok büyük zorluklar çektim hala da çekiyorum. Restoran ve kafelerde gidip rahat rahat yemek yiyemiyoruz. Yiyeceklerimizi yanımızda götürmek zorunda kalıyoruz. Maddi manevi yönde çok büyük sıkıntılarımız var. Kızım da 5 yıldır çölyak hastası. Genetik bir yatkınlık var dedi. Kızının çölyak hastası olduğunu belirten Saadet Öztufan, Benim kızım 5 yıldır çölyak hastası, bunun yanında psikolojik olarak sorunlar yaşadık. Okulda bazı arkadaşları çok iyi yönde yaklaştı, bazıları yaklaşmadı. Neden yemiyorsun, yesen ne olur ölür müsün gibi sorular soruyorlar. Ne kadar psikolojisini düzeltmeye çalışsak da, bazen görüyorum içine kapanık, kimseyle diyaloga girmek istemeyen bir çocuğa dönüştü diye konuştu. Çölyak hastalarına yardımcı olmak için market açtıklarını söyleyen Emir Demir ise, Eşimle birlikte ben de çölyak hastasıyız. Çölyak hastalarına yardımcı olmak için market lokanta açtık dedi.