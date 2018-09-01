(Görüntülü) Coğrafi işaretli Ardahan balı için festival

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 17\'ncisi düzenlenen \'Ulusal Kültür ve Bal Festivali\' başladı.



İki gün sürecek olan ve geleneksel hale getirilen Türkiye ve yurt dışından gelen gurbetçilerinde katılımıyla coşkulu kutlanan bal festivali tarihi Ardahan Kalesi\'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Egemenlik parkında Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu ile başlayan festivale Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan balının Türkiye\'de coğrafi işaret patentini alan ilk bal olması nedeniyle tanıtım anlamında bu festivali önemsediklerini söyledi.



Atatürk Anıtı önünden, festivalin yapılacağı tarihi Ardahan kalesine ozanların söylediği türkülerle yürüyen katılımcılar, festival alanında kurulan stantları gezdi. Burada kendilerine ikram edilen bal şerbetinden, bal ve arı ürünlerini tattı.



İki gün sürecek festivalde Kafkas arısı, Ardahan konulu sempozyumlar, yerel yemek yarışmaları, aşık atışmaları, deve oyunu, şişman gösterisi, okçuluk ve güreş gösterisi, yamaç paraşüt etkinliği, konserler ve en iyi bal yarışmaları gibi etkinlikler yapılacak.