(Görüntülü) Çocuklara "bagajda mama setleri" hediye edildi

İSTANBUL,(DHA)- DÜNYA Hayvanları Koruma Günü?nde Esenyurt Belediyesi\'nin,çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi?nde düzenlediği etkinliğe katılan 800 çocuğa bagajda mama seti hediye etti.

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan sevgisini arttırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakım ve Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi?nde yapılan etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Belediye Başkan yardımcıları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve hayvanseverler katıldı.

?HAYVANA DOKUNAN HER İYİLİĞİ SEVİYORUZ?

Başkan Alatepe etkinliğe katılan 800 çocuğa içerisinde oyuncak bulunan ve sokak hayvanlarını doyurmak gayesiyle belediyeye ait araçların bagajında bulunan mama setlerinden ve hayvan taşıma kutuları hediye ederek, hayvanlar hakkında duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Başkan Alatepe, 9 aydır belediyede her aracın bagajında bu mama setlerinden olduğunu belirterek, ?Ben de yaklaşık 10 yıldır arabamın bagajında mama taşıyorum. Belediye Başkanı olduğumda bu uygulamayı tüm araçlarımıza yaydık. Mama kutularını yolda yardıma muhtaç kedi, köpek görürsek hemen bu kutuya koyup veteriner işlerine getirebilsinler diye büyük yaptık. Her bagajda bir mama olsun istiyoruz. Sizlere de bu kutulardan hediye edeceğiz anne ve babanıza verin araçlarına koysunlar. Araçları yoksa aracı olan komşularınıza verin. Bizim 800 hassas şoförümüz var. Artık onlar duyarlı. Bu işi bir akım olarak başlatacağız. Hayvana dokunan her iyiliği seviyoruz? dedi.

?HAYVANLARIN NE İFADE ETTİĞİNİ GÖNÜLDEN ANLAYACAĞIZ?

Hayvanseverliğin özelliği olmaması gereken bir durum olduğunu söyleyen Alatepe, ?Ne yazık ki hayvanseverler arıyoruz içimizde. Bizler bir insan olarak hayvan sever fıtratta doğmuş olmamıza rağmen, nasıl oluyorsa gün geçtikte bu bilinç azalıyor. Sevgili çocuklar hayvanları sevmek zorundayız. Bizim insan olarak yapmamız gereken iki şey, iyi insan olacağız ve hayvan seveceğiz. İyi insanlar olduğumuzda zaten hayvanları seveceğiz. Onlar bize Allah?ın emanetleri, ağızları var dilleri yok. Kendilerini ifade edemiyorlar ama biz onların neyi ifade ettiğini gönülden anlayacağız? diye konuştu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Etkinliğe katılan çocuklar önce onlar için hazırlanan palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun havuzlarında doyasıya eğlendi. Çocuklar daha sonra Başkan Alatepe ile birlikte Hayvan Bakım ve Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek hayvanları sevdi. Esenyurt Hayvan Severler Derneği üyeleri Başkan Alatepe?ye hayvanlara karşı ilgili olduğu için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.