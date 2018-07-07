T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi

07 Temmuz 2018 15:53

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar \'Çocuk istismarına \'Dur\' de\', \'Çocuk istismarına \'Hayır\' demek için yürüyüyoruz\' yazan pankartlar açarak sessiz yürüyüş yaptı. Grup, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı\'ndan başlayıp Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Atatürk Caddesi, Sadri Turan Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi güzergahında yürüdü. Kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sonunda grup dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKDHAOsmancıkGrupTemmuzDemokrasi MeydanıOrg AhmetCaddesi Atatürk Caddesi Sadri Turan CaddesiMehmet Akif Ersoy CaddesiKadınlarınTürkYürüyüş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24