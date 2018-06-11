(Görüntülü) 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılında ilan edilen 12 Haziran \'Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü\' öncesinde, İzmir\'de birçok çocuğun sokaklarda katı atık toplayarak para kazanmaya çalıştığı gözlendi. Türkiye\'de, \'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı\' ilan edilen 2018\'in ilk 5 ayında 27 çocuğun, çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ( İSİG) verilerine göre, Türkiye\'de, \'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı\' ilan edilen 2018\'in ilk 5 ayında 27 çocuk, çalışırken yaşamını yitirdi. Raporda, 2013\'ten itibaren tutulan veriler de yer aldı. Buna göre; 2013\'te 59 çocuk, 2014\'te 54 çocuk, 2015\'te 63 çocuk, 2016\'da 56 çocuk, 2017\'de 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Raporda, yaşamını yitiren 100 çocuğun, çalışması tamamen yasak olan 14 yaş ve altında olduğu bildirildi. Yine raporda yer alan verilere göre, çocuklardan 23\'ü mülteci. Rapora göre, ölümlerin yarıdan fazlası tarım sektöründe meydana gelirken, inşaat ve metal işkollarının yanı sıra, servis kazası, ezilme, boğulma ve yüksekten düşme de ölüm nedenleri arasında yer aldı. KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUKLAR Türkiye çocuk işçiliği ile mücadele etmeye çalışırken, İzmir\'de, birçok çocuğun, sokaklarda kağıt başta olmak üzere katı atık toplayarak para kazanmaya çalıştığı gözlendi. İzmir\'de, okula gitmeyen ve evi geçindirmek zorunda olduğu için çalıştığını söyleyen Hüseyin Hüseyin (12), bir yıl önce Suriye\'den İzmir’e geldiğini ve sürekli çalıştığını anlattı. Sabah kağıt toplamak için saat 09.00\'da evden çıktığını belirten Hüseyin, akşama kadar sokaklarda kağıt topladıklarını ve akşam saat 17.30\'da da işi bırakarak evine döndüğünü belirtti. Günde 20 lira kazandığını söyleyen Hüseyin, \"Okula gidemedim ama okumak isterdim. Babam çalışmıyor, ailede kimse çalışmıyor. 7 kardeşim var. İkisi okula gidiyor, diğerleri okumuyor. Evin geçimini sağlıyorum. 1 yıldır çalışıyorum. Okuyup doktor olmak isterdim\" dedi. \'YAŞAMAK ZORUNDAYIZ\' Kasım Mustafa (16) isimli çocuk da, Suriye\'deki savaştan kaçtıklarını ve Türkiye\'ye yerleştiklerini söyledi. Suriye\'de yaşarken okula gittiğini, ancak Türkiye\'ye geldikten sonra eğitim göremediğini belirten Kasım, \"Savaştan kaçıp geldik. Sabah kalkıyoruz, arabalarımızı alıyoruz, kağıt topluyoruz ve satıyoruz. 5 yıldır Türkiye\'deyim ve geldiğimden beri çalışıyorum\" diye konuştu. Yaşıtları gibi tatil yapamadığını, normal bir hayat yaşayamadığını belirten Kasım Mustafa, \"Bayramdan bayrama tatile gidiyoruz. Benim yaşıtlarım evlerini geçindirmek zorunda değiller. Biz evimizi geçindirmek zorundayız, elektrik, su faturalarını ödemek zorundayız. Suriye\'de değiliz, evimiz yok. Biz de bu hayatı yaşamak zorundayız. Yapabileceğimiz bir şey yok, yaşamak zorundayız\" dedi.