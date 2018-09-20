(Görüntülü) Çobanbey'de Bölge Adliyesi ile spor tesisi açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete girdi.



Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Çobanbey ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi\'nin açılışı törenle yapıldı. Bölge Adliyesi\'nin açılışı Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Çobanbey Meclis Başkanı İsmet Abbas ile diğer yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Vali Tekinarslan ve beraberindekiler, Bölge Adliyesi\'ni gezerek, Yargıtay, İstinat mahkemeleri ile diğer adliyenin bölümünü dolaştı. Vali Tekinarslan ve beraberindekiler daha sonra Spor Kompleksi\'nin açılışına geçti. Burada konuşan Çobanbey Meclis Başkanı İsmet Abbas, Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksinin Türkiye Cumhuriyeti\'nin desteğiyle yapıldığını ifade ederek, “Bu tesislerin kazandıran Türkiye’ye sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyorum” dedi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ise, Türk milletinin gittiği yere adalet getirdiğini ifade ederek, “Bizde adalet getirmek için buraya geldik. Tüm kurumlarımızla birlikte, Türkiye’de adliyelerde ’Adalet mülkün temelidir’ ifadesi iyer alır. Hazreti Ömer’den, Mustafa Kemal Atatürk’e asıl amacı nedeniyle adalet devletin temelinin oluştuğu şeydir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Önemli olan Türk Milleti olarak bizim adaleti sağlamayı, hukuk için mücadele etmektir” diye konuştu.



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Bölge Adliyesi ile Spor Kompleksi\'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Çok kısa zamanda başarılı bir projeyi hayata geçirdik. Çobanbey’de yapılan hizmetler sadece bunlar değildir. Fırat Kalkanı sahasında yapılanlarla Çobanbey’de yapılanlar aynıdır. Bize güvenin, umutlarını Türkiye Cumhuriyeti\'ne şefkatli, merhametli, kudretli kollarına uzatan bağlayan, bütün Suriyeli kardeşlerimize sağlıktan eğitime, güvenlikten, spora, Adaletten, bayındırlık hizmetlerine kadar pek çok alanda katkı vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı sahasında 85 bin öğrenci Türkiye Cumhuriyeti\'nin destekleri, koordinasyonu, himayesinde yeniden okulları ile buluştu. Tabi burası Kilis Valiliği\'nin sorumluluğunda sahadaki sayılarıdır. Aynı zamanda El bab ile Carabulus bunu dahil ettiğimizde 200 bine yakın öğrenci, öğretmen, okullarında eğitim öğretim hayatını başladı” diye konuştu.



Suriyeli çocukların sportif gösterilerinin ardından Spor Kompleksinin açılışı yapıldı. Açılış nedeniyle Kilisli gençler ile Çobanbeyli gençler futbol müsabakası yaptı. Kilis Valisi Tekinarslan ile protokol üyeleri sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.



Spor Kompleksinin açılışı nedeniyle Suriyeli çocuklara çikolata ile top dağıtımı sırasında Suriyeli çocuklar izdiham oluşturdu. Vali Mehmet Tekinarslan Suriyeli çocukların yanına giderek onlar ile sohbet etti. Jandarma ile güvenlik birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı.