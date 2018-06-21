(Görüntülü) Cinsel taciz davası öncesi adliyede kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, 2 kişinin tutuksuz yargılandığı cinsel taciz davasına ilişkin duruşma öncesi taraflar, henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Adliye koridorlarında birbirine tekme ve yumruklarla saldıranları, çevik kuvvet ekipleri ayırdı. Kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, 2\'si sanık 6 kişi gözaltına alındı. Tefenni ilçesinde 3 ay önce meydana gelen cinsel tacizle ilgili 2 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın bugün Burdur Adliyesi\'nde görülecek duruşması öncesi, taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Adliye koridorlarında karşılaşan taraflar, birbirine sözle sataştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, adliyede görevli çevik kuvvet ekipleri ayırdı. Kavgada hafif yaralanan 1 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışan, aralarında tutuksuz yargılanan 2 sanığın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.