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(Görüntülü) Çinli kadına gasp anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti

19 Kasım 2018 14:44

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti. Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi. Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak\'ta 2 Kasım\'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.\'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri 5 Kasım\'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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