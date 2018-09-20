(Görüntülü) Cinayet şüphelisi kalaşnikof ile yakalandı

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Pendik\'te bir kişiyi öldüren zanlı özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof ile 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendik Kaynarca Mahallesi\'nde 20 Mayıs\'ta S.L\'nin öldürülmesi olayının şüphelisini yakaladı. Şüphelinin yakalandığı evde kalaşnikof ele geçirildi. Cinayet şüphelisi M.B.Ö. (20) Tepeören Mahallesi\'nde bulunan bir sitede saklandığı ve burada uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, dün özel harekat ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu M.B.Ö kıskıvrak yakalanırken, evde yapılan aramalarda, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 cep telefonu, 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edilen 81 bin 40 lira ve 50 dolar, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ve 1 adet Kalaşnikof ve 30 adet fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.