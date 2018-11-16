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(Görüntülü) Cinayet faili kadın yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, polisin yaptığı kimlik kontrolünde bir akrabasını öldürmesi nedeniyle 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S

16 Kasım 2018 01:44

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, polisin yaptığı kimlik kontrolünde bir akrabasını öldürmesi nedeniyle 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.V. (29) isimli kadın yakalandı. S.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Ekipler, araç sürücüsünün ehliyetini ve ruhsatını ve araçta yolcu olarak bulunan S.V. isimli kadının da kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik kontrolü sırasında S.V.\'nin bir akrabasını öldürmesi nedeniyle hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan S.V., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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