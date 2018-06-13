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(Görüntülü) Cilvegözü'nden bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 83 bin oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı, 83 bin oldu

13 Haziran 2018 17:43

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı, 83 bin oldu. İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye\'de farklı illerde yaşayan Suriyelilerin, Ramazan Bayramı\'nı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri bugün sona eriyor. Reyhanlı\'daki Cilvegözü Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyor. 21 Mayıs\'ta başlayan çıkışlarda ülkesine giden Suriyeli sayısının, 83 bin olduğu belirtildi. Hediyelik eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilerin dönüşü ise 18 Haziran günü başlayacak ve 15 Eylül\'e kadar devam edecek.

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