(Görüntülü ) Çiftlikte yangın çıktı ve 2 gün sürmesi bekleniyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'taki hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Alevlere diğer bölmelere sıçramadan itfaiye tarafından müdahale edilirken, 2 bin ton civarındaki balyanın 2 günde ancak söndürülebileceği belirtildi.



Saat 04.30 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dereköy Mahallesi\'ndeki 160 dönüm alan üzerine kurulu büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposundanden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaparken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen alevlere müdahale eden ekipler, alevlerin çiftliğin diğer bölümlere sıçramasını önledi.



2 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR



2 bin ton civarında saman balyası olduğu belirtilen depodaki yangına itfaiye ekipleri 12 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları kapsamında bir taraftan alevlere doğrudan müdahale edileceği, diğer taraftan da balyaların iş makineleri yardımıyla dışarı çekilerek söndürme işlemi yapılacağı, bu nedenle yangının 2 günde söndürülebileceği belirtildi.

