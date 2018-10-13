(Görüntülü) CHP'li Kaya: Arda attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, futbolcu Arda Turan\'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, \"Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz.Arda’ya öğüdüm şudur. Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun\" dedi.



CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Zonguldak\'a geldi. Program öncesi Zonguldak Belediyesi\'nin verdiği kahvaltıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, 21\'inci yüzyılın cevherinin sporcu gençler olacağını söyledi. Batı Karadeniz\'in, özgün iklimi ve coğrafi yapısıyla yamaç paraşütü, dağcılık, trekking, rafting gibi pek çok spor dalına elverişli olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi:



\"AKP’nin bir spor politikasının olmaması, sporu sadece medyatik ve halkı uyutmaya yarayan bir araç olarak görmesi, spor alanını da kuruttu. Batı Karadeniz dendiğinde akla spor gelmiyor. Oysa bu bölgede spor gelişirse refah artar, turizm artar, ekonomi canlanır, bölge halkı kalkınır. Sosyal demokrat belediyeler, sadece ekonomiye, sosyal hayata değil, aynı zamanda spora ve sporcuya da derman oldu. Bundan sonra de derman olmaya devam edecek. Bizim belediyelerimizin olduğu kentler, sporcu yetiştiren, sağlıklı kentler olmaya devam edecek.\"



ARDA TURAN HAKKINDA KONUŞTU



Başakşehirspor’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Kaya, “Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Türkiye’de futbol, halkı uyutma aracı olarak kullanılmaya başladı, tıpkı Brezilya’da olduğu gibi. Gençlerimiz buna teslim olmamalı. Arda’ya öğüdüm şudur. Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun\" dedi.



SPOR DOSTU MOBİL SAĞLIK ARACININ AÇILIŞI YAPILDI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, daha sonra Zonguldak Belediyesi tarafından yaptırılan Sporcu Dostu Mobil Sağlık Aracı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, amatör futbol kulübü yöneticileri ve futbolcuları katıldı. Kaya, sporcu dostu mobil sağlık aracının Türkiye\'de yerel yönetimler bazında bir ilk olduğunu söyledi. Aracın, özellikle amatör liglerde büyük eksiklik olan futbolcuların tüm sağlık bakımlarını yapacağını anlatan Kaya, \"Zonguldak Belediyesi, önce spor yapın, spor sağlığınızı korur demeyecek. Önce bu araçla spor yapmak isteyenleri sağlık taramasından geçirecek. Daha sonra kim hangi sporu yapabilir, kim ne kadar koşabilir, kim sahada e kadar kalabilir bunu belirleyecek. Türkiye’de yerel yönetimler alanında bir ilk oluyor. Özellikle enerji kaynağımız olan gençlerimizin enerjisini ortaya çıkartıyorlar. Bu projenin Türkiye’de bütün belediyelere örnek olmasını tavsiye ediyoruz.\" diye konuştu.