(Görüntülü) CHP'li Aygun'dan Ergene Nehri'nde oltalı eylem

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trakya\'nın en önemli çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Ergene Nehri\'ndeki kirlilik konusuna dikkat çekmek için simsiyah akan suya olta attı.



Ergene Nehri\'ndeki kirliliğe dikkat çekmek isteyen CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesi Aşağısevindik Mahallesi mevkisinde, beraberinde Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe ve partililerle birlikte suya olta attı. Simsiyah akan ve canlı yaşamayan nehre olta atan Aygun\'un oltasına ayakkabı takıldı.



Balık avlama sezonunun açılmasına saatler kaldığını belirten Aygun, fabrikalardan çıkan atıkların doğrudan Ergene Nehri\'ne boşaltıldığını, bu nedenle nehrin zehir aktığını söyledi. Ergene Nehri\'nde siyanür dahi bulunduğunu öne süren İlhami Özcan Aygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başbakan olduğu 2011 yılında, \'Haliç\'i nasıl temizlediysek Ergene\'yi de öyle temizleriz\' şeklinde açıklamasının olduğunu, yine dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun 2011 yılında Çerkezköy\'de Ergene Nehri\'nin temizlenmesi için şafak harekâtı başlattığını söyledi. Aygun, \"Ancak aradan geçen 7 seneye rağmen Ergene Nehri zehir saçmaya devam ediyor. Ergene\'de çevre felaketi yaşanıyor. Nehirde canlı yaşaması imkansız, nehir suyuyla tarım alanları sulanıyor. Bu nehir herkes için bir tehdit oluşturuyor\" dedi.

