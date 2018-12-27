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(Görüntülü) CHP İBB Başkan adayı İmamoğlu'nu tanıtacak

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)  CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor

27 Aralık 2018 14:22

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)  CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekillerinin de katılacağı tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılıyor. Toplantıda İmamoğlu\'nun İstanbul için vaatlerini açıklaması bekleniyor. Toplantı için çok sayıda partili sabah 09.30 itibari ile salona gelmeye başladı.  Tanıtım toplantısının yapılacağı salonda son hazırlıklar 10.20 sıralarında tamamlandı. 

 

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